В Германии установят первый памятник Ленину

На западе Германии может появиться первый в истории памятник Ленину. 6 марта участковый суд города Гельзенкирхен федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия отменил запрет на возведение памятника, ранее наложенный городскими властями, сообщает Дойче велле.

Поставить памятник высотой 2 метра 15 сантиметров намерена крайне левая "Марксистско-ленинистская партия Германии" (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands). Его торжественное открытие членами партии запланировано на 14 марта.

памятник Ленину, который хотят установить

Городские власти пытались воспрепятствовать этому событию, поскольку партия не получила разрешения от ведомства по охране памятников - монумент намерены поставить перед историческим зданием, которое имеет статус памятника архитектуры и находится в собственности партии. Суд не счел этот аргумент весомым, поскольку, по его мнению, статуя Ленина никак не умаляет ценность архитектурного памятника, так как находится от него на достаточном расстоянии и не заслоняет его. Аргументы властей Гельзенкирхена о противоречивости фигуры Ленина суд также не учел.

Администрация города намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Со своей стороны, "Марксистско-ленинистская партия Германии" заявила о "новой великой победе Ленина" за несколько недель до его 150-летия.

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