В Германии установят первый памятник Ленину

На западе Германии может появиться первый в истории памятник Ленину. 6 марта участковый суд города Гельзенкирхен федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия отменил запрет на возведение памятника, ранее наложенный городскими властями, сообщает Дойче велле.

Городские власти пытались воспрепятствовать этому событию, поскольку партия не получила разрешения от ведомства по охране памятников - монумент намерены поставить перед историческим зданием, которое имеет статус памятника архитектуры и находится в собственности партии. Суд не счел этот аргумент весомым, поскольку, по его мнению, статуя Ленина никак не умаляет ценность архитектурного памятника, так как находится от него на достаточном расстоянии и не заслоняет его. Аргументы властей Гельзенкирхена о противоречивости фигуры Ленина суд также не учел.

Администрация города намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Со своей стороны, "Марксистско-ленинистская партия Германии" заявила о "новой великой победе Ленина" за несколько недель до его 150-летия.