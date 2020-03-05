В Италии за день от коронавируса умерли 49 человек

В Италии за сутки от коронавируса скончались 49 человек, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

«Выздоровевших за сутки стало больше на 109, теперь их у нас 523. Число жертв за сегодня – 49», – заявил Борелли, передает РИА Новости.

Таким образом, число смертельных исходов в стране достигло 197 случаев. Возраст скончавшихся – от 62 до 95 лет, у всех были проблемы со здоровьем.

Общее число инфицированных в Италии с начала вспышки заболевания, включая тех, кто умер или уже вылечился, составило 4 636.

Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами считаются области Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города в так называемой красной зоне находятся в изоляции. Эта зона может быть расширена за счет населенных пунктов под Бергамо, где сохраняются самые высокие темпы заражения.