Обвал нефти потянул за собой российский рубль

Российский рубль стремительно слабеет к бивалютной корзине на фоне обвального падения цен на нефть. Доллар и евро дорожают на Московской бирже, обновляя максимальные отметки с начала 2019 года, передает Интерфакс.

Согласно информации, курс доллара США на 19:00 мск составил 68,08 руб./$1, это на 58,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар при этом в моменте достигал 68,54 руб./$1 впервые с 4 января 2019 года. Евро стоил 77,09 руб./EUR1, подорожав на 1,19 рубля. Евро в моменте достигал 77,79 руб./EUR1 также впервые с 4 января 2019 года.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 85,99 копейки - до 72,21 рубля.

Отметим, что цена нефти марки Brent опустилась сегодня ниже $46 - до $45,34 за баррель. В последний раз цена нефти находилась ниже $46 за баррель 25 июня 2017 года.