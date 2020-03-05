Россия закрыла границу с Ираном

Правительство России решило приостановить пропуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана. Решение принято в связи с распространением коронавируса нового типа, говорится в распоряжении российского кабмина.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях", - цитирует ТАСС распоряжение, размещенное на сайте правительства РФ.

Отмечается, что ограничение не распространяется на граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.