У трех граждан Азербайджана, вернувшихся из Исламской Республики Иран, зафиксирован факт заражения коронавирусом COVİD-19, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Один из них, гражданин 1938 года рождения, после возвращения из Ирана был госпитализирован по состоянию здоровья. Во время обследования у него была диагностирована пневмония, лабораторный анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Состояние больного удовлетворительное.

Два других гражданина, 1993 и 1994 г.р., студенты, получающие образование в иранском городе Кум, были взяты на карантин при пересечении ирано-азербайджанской границы. И у них была выявлена коронавирусная инфекция. Состояние обоих нормальное, повышенная температура не наблюдается.

Все трое пациентов помещены в специализированные больницы, принимаются соответствующие меры для лечения.

Отметим, что вчера у троих прибывших из Ирана в Азербайджан людей был обнаружен коронавирус. В конце февраля оперативный штаб сообщил об обнаружении коронавируса в Азербайджане также у трех человек. Таким образом, число заразившихся коронавирусом в стране достигло девяти человек. Семь из них – граждане Азербайджана, по одному – России и Германии.