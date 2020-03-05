Девушка в метро порвала буклет и швырнула в Пашиняна видео
В преддверии предстоящего 5 апреля референдума по поправкам в Конституцию Армении премьер-министр страны Никол Пашинян проводит агиткампанию в Ереване.
Как пишут армянские СМИ, сегодня в качестве места проведения агитации было выбрано метро, где пассажирам раздавали буклеты с призывом сказать «Да» на референдуме.
Во время раздачи Пашиняном буклетов с надписью «Да» произошла неприятная сцена. Молодая девушка разорвала буклет и швырнула в сторону премьер-министра, передают Новости Армении. Пашинян, в свою очередь, отреагировал на это словами: «Все нормально. Мы уважаем ваше мнение. Демократия существует именно для этого».
На инцидент в ереванском метро отреагировал российский журналист Владимир Соловьев, опубликовав на своей странице в Telegram такую запись: «Пашинян сегодня ходил по метро и зазывал людей на референдум. Ну и нарвался на девушку, которой явно не по душе ни пашиняновский популизм, ни референдум. Паспорт гордого гражданина, который раздавал Пашинян, был разорван девушкой и возвращён премьеру. Безумству храбрых поём мы песню».