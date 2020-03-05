ВОЗ: коронавирус к лету не исчезнет

Коронавирус нового типа (COVID-19), скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. Об этом на ежедневном брифинге в Женеве заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает РБК.

По его словам, медики сейчас не располагают информацией, как будет развиваться вирус в различных климатических условиях, и не исключают его способность к распространению в теплые периоды. «Полагать, что вирус просто исчезнет летом, — напрасная надежда. У нас нет оснований предполагать такое», — сказал Райан.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус из Китая распространился уже в 85 странах. В самом Китае зафиксировано 80,5 тыс. подтвержденных случаев коронавируса. Во всем мире число зараженных составляет 99,8 тыс. (данные SCMP). Умер 3 401 человек. Как сообщает американский Университет Джона Хопкинса, в настоящий момент число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 101 587.