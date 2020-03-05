США заблокировали заявление ООН о соглашении Путина и Эрдогана

Совет Безопасности ООН не смог принять общее заявление для журналистов по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнеров о договоренностях с Турцией по Идлибу. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Предполагалось, что документ будет выражать поддержку соглашению между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Сирии. «Мы хотели принять элементы для прессы. Но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным», — сказал Небензя, не уточнив, какая именно страна заблокировала принятие документа.

Источник РИА Новости, в свою очередь, заявил, что против принятия общего заявления Совбеза ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США.

В пятницу Россия инициировала проведение заседания СБ ООН, на котором рассказала партнерам о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу.