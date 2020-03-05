ОПЕК и Россия не договорились

Россия не договорилась с партнерами по ОПЕК+ относительно совместных действий по стабилизации нефтяного рынка из-за влияния на него эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Фактически соглашение о сокращении добычи, действующее с начала 2017 года, перестанет существовать с 1 апреля этого года. Глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что с "1 апреля обязательств по сокращению добычи больше ни у кого нет". По его словам, наращивание производства нефти в России теперь будет зависеть только от планов компаний.

По словам Новака, изменение объемов добычи нефти будет напрямую определяться компаниями на рынке. При этом он подчеркнул, что правительство еще не обсуждало с производителями такой вариант развития событий. Также он отметил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщение о прекращении сделки.