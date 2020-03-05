В Европе ожидают всплеск коронавируса

По ее словам, это станет испытанием для систем здравоохранения. При этом еврокомиссар особо выделила необходимость проявлять солидарность и действовать сообща: "Сейчас время не для паники, а для рациональных и ясных решений, основанных на науке и последних рекомендациях в области эпидемиологии".

Между тем Еврокомиссия выделяет на борьбу с вирусом нового типа дополнительные 37,5 млн евро. Эти деньги пойдут на 17 проектов 136 исследовательских групп, которые работают "на нескольких фронтах", включая разработку вакцин, а также методов диагностики и лечения. В январе Еврокомиссия уже выделила на эти проекты 10 млн евро.