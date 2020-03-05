Миграционный кризис: Эрдоган едет в Брюссель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Брюссель 9 марта в связи с миграционным кризисом в Сирии. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«Наш президент планирует 9 марта посетить Брюссель с однодневным визитом», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых он сообщил о необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам из-за того, что оно не выполняется, сообщает Anadolu. Турецкий лидер также отметил, что заявление Афин о намерении игнорировать Учредительный договор ЕС и Женевскую конвенцию противоречит международному праву.

Глава турецкого государства констатировал, что действующие между Турцией и ЕС миграционные правила более не работают и нуждаются в пересмотре.