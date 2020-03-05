США обвинили Китай в сокрытии информации по коронавирусу

Борьба с распространением коронавируса нового типа в США была затруднена тем, что исчерпывающая информация о нем не была предоставлена американской стороне китайскими властями, заявил в эфире телеканала CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

"Информация, которую мы получили на начальном этапе, не была совершенной", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, отметив, что из-за этого США "оказались в положении отстающего", передает ТАСС.

"И это неправильно. Как сказали мне врачи-инфекционисты, это должно работать не так", - добавил Помпео, по утверждению которого, США "поступают иначе" и руководствуются в аналогичных ситуациях принципами "прозрачности и открытости".

"Взаимодействие с Коммунистической партией Китая с целью получения данных, которые в конечном счете станут ключом к созданию вакцины и снижению опасности, вызвало невероятное разочарование", - сказал Помпео.

Госсекретарь также сказал, что США "оказали помощь китайскому правительству": "Это касается не только того, что делают Центры по контролю и профилактике заболеваний США и специалисты по здравоохранению, мы пытаемся сделать так, чтобы у них были все медикаменты, необходимые им, чтобы остановить распространение вируса по всему миру".