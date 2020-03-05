Зеленский задумался об отказе от переговоров по Донбассу

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, сообщает РБК.

«Время идет. Власти могут потратить год на достижение соглашения. Тогда оно должно быть реализовано», — сказал Зеленский, отметив, что ждать дольше нельзя.

Президент Украины заявил, что после первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным он установил дедлайн, чтобы добиться прорыва. По словам Зеленского, он не может выделить на работу над соглашениями пять лет, которые ему «дал украинский народ».

По его словам, у Украины есть еще «два или три плана» действий после отказа от переговоров. При этом Владимир Зеленский полагает, что сможет договориться о мирном соглашении с Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне на востоке Украины, отмечает «Коммерсант».

Также президент Украины считает, что стороны должны гибко подходить к Минским соглашениям. По его словам, Владимир Путин неоднократно отказывался от предложений о компромиссе, ссылаясь на соглашение.

РБК пишет, что, говоря о встрече с Путиным в декабре прошлого года, Зеленский заявил, что на ней было несколько эмоциональных моментов, и ему удалось донести до российского президента свою точку зрения. «Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось», — сказал украинский президент.