Брата и племянника короля Саудовской Аравии обвинили в госизмене

Саудовские власти задержали брата и племянника короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Ахмад бен Абдель Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Наиф были задержаны утром в пятницу у себя дома.

Bloomberg отмечает, что после своего вступления на престол в 2015 году Салман стал расширять свои полномочия, проводить аресты членов королевской семьи, претендующих на власть, объясняя это борьбой с коррупцией.

В ноябре 2017 года более двухсот принцев, политиков и бизнесменов были задержаны по делам, связанным с коррупцией. Их удерживали в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. Большая часть из них вышла на свободу за значительные компенсации на миллиарды долларов.

Король Салман сменил наследного принца в 2017 году, назначив вместо своего племянника бен Наифа, якобы задержанного накануне, на собственного 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда.