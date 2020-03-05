Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 10:20

Страны ОПЕК не смогли договориться с другими нефтедобывающими странами об очередном сокращении добычи. Договориться не удалось из-за позиции России. Для нефтепроизводителей реализовался худший сценарий из возможных. Срыв сделки означает, что производители сырья не смогут убрать с рынка излишек нефти, который образовался из-за экономических последствий коронавируса. Более того, судя по всему, оканчивается и срок жизни для этого странного создания, ОПЕК+, грозившего стать регулятором рынка, а в итоге – впавшего в дряхлость и немощь при первом же серьезном столкновении с экономическими реалиями.

Нефтяной рынок фактически возвращается к уровням производства конца 2016 года, и в мире уже в ближайшее время образуется крупный излишек нефти, который потребители попросту не смогут переварить – им столько не нужно. Ну а производители? Они просто будут продолжать добычу в таких количествах, которые позволят им производственные мощности и экономическая целесообразность. Не будем сейчас о ценах на «черное золото», поскольку за вековую почти историю мирового нефтяного рынка никто так и не вывел действенного алгоритма их прогнозирования хотя бы на полгода-год. Они, эти цены, как ветренные красавицы, с чисто женским поведением и женской же логикой – то есть зачастую попросту иррациональны. Единственное, что можно сказать – что здесь и сейчас, на коротком отрезке времени они пойдут вниз. Ну а насколько – до 50, до 40, а то и до 30-то долларов за баррель – оставим гадать профессиональным предсказателям от нефтедобычи. Ясно и другое – продолжится эрозия доли ОПЕК и государств, в нее входящих, на мировом рынке. Сегодня она составляет примерно 34-35 процентов, самый низкий показатель за последние десятилетия. И дело здесь не в том, что на этот рынок ворвались и нахраписто подбирают под себя все новые доли «молодые хищники»: разработчики сланцев из США, Норвегия, Бразилия и прочие. А в том, что традиционные экспортеры – те же Ливия, Иран и Венесуэла – по различным причинам стремительно обвалили добычу.

И когда мы обсуждаем новости о приключившемся на днях фиаско с ОПЕК+, нелишним было бы помнить, как за прошлый и начало нынешнего года Тегеран, Триполи и Каракас оказались попросту выбиты с рынка в силу политических неурядиц. Привело ли это к дефициту предложения нефти на рынках? Совершенно очевидно, что – нет, нашлось кому эти выпадающие объемы заместить. И в результате возникла интересная ситуация – можно, конечно, обвинить Москву, что из-за ее позиции сокращение добычи не состоялось. Но парадокс заключается в том, что если бы участники ОПЕК+ о нем договорились – то попросту «выстрелили бы себе в ногу», поскольку тут же нашлась бы относительно дешевая нефть от других экспортеров, с ОПЕК никак не связанных. Вот, к примеру, Африка. Согласно поступающим оттуда сообщениям, не проданы предназначенные на экспорт объемы добычи в Нигерии и Анголе. Чуть меньше, но все равно более половины экспортной нефти зависли в Чаде, Конго и Габоне. При этом, в той же Нигерии на нефть приходится до 70 процентов общих государственных доходов (федеральных, штатных и местных) и 90 процентов экспортных доходов. А в Анголе на долю нефти приходится около 75 процентов общих государственных доходов и 90 процентов экспортных доходов.