Мэр популярного у туристов индийского города Агра Навин Кумар Джайн обратился к центральному правительству с призывом временно закрыть для посещения туристами все исторические памятники, причем не только в Агре, но и по всей стране из-за нового коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом глава администрации города, в котором расположены многочисленные исторические памятники, в том числе знаменитый мавзолей Тадж-Махал, сообщил на своей странице в Twitter.

"Я призываю правительство Индии закрыть все исторические памятники в стране, включая Тадж-Махал, до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - заявил Джайн.

Он отметил, что Агру и другие исторические места посещают многочисленные иностранные туристы, и это повышает шансы на распространение коронавирусной инфекции.

Ответа от центральных властей на предложение мэра Агры пока не последовало.