ОПЕК+ может встретиться до июня

Страны ОПЕК+ могут встретиться до июня, если Россия согласится. Об этом сообщил журналистам министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Нам нужно дать России еще немного времени, и мы надеемся, что они вернутся", - передает его слова Bloomberg.

Следующее заседание ОПЕК состоится в июне. По итогам заседания ОПЕК+ 6 марта страны-участники не достигли договоренности о параметрах будущей сделки, в то время как накануне ОПЕК после заседания рекомендовала увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн б/с.

Кроме того, Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки, согласовав со странами ОПЕК дополнительное снижение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год.