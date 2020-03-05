Роналдиньо грозит тюрьма за фальшивый паспорт

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо задержан вместе с братом в парагвайской столице Асуньсоне. Полиция нашла у них фальшивые паспорта, сообщает агентство Reuters.

По данным СМИ, настоящего загранпаспорта Роналдинью лишили еще в 2018 году из-за неуплаты налогов.

В связи с тем, что футболист въехал в Парагвай по фальшивому паспорту, суд этой страны постановил отправить его под стражу, хотя прокуратура предлагала более мягкий вариант наказания.

Роналдиньо - чемпион мира 2002 года. В составе «Барселоны» он выиграл два чемпионата Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов.