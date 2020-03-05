В центре Баку снесут мост

В Баку этой ночью начнется снос моста на улице 28 Мая. Об этом в субботу сказал журналистам глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, по мосту проходит железнодорожная линия, но по причине того, что в настоящее время она не эксплуатируется, мост потерял свою актуальность.