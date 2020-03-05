Сын главного инфекциониста Грузии заразился коронавирусом

Сын главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, главного инфекциониста Амирана Гамкрелидзе Николоз Гамкрелидзе заразился коронавирусом. Об этом сам Н.Гамкрелидзе написал на странице в Facebook.

Он является членом Наблюдательного совета одной из тбилисских клиник и был в контакте с одним из врачей, у которого после возвращения из Италии был подтвержден коронавирус.

Николоз Гамкрелидзе отметил, что хорошо себя чувствует в настоящее время.

Таким образом, число лиц с подтвержденным коронавирусом в Грузии выросло до 10 человек.