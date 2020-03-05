Представители Министерства транспорта, связи и высоких технологий совместно с членами Общественного объединения по поддержке семей шехидов «Зафар» навестили матерей шехидов, чтобы поздравить их с Международным женским днем 8 марта. Была почтена память достойных сыновей нашей Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Сотрудники министерства выразили глубокое уважение матерям, которые во время искренней беседы делились воспоминаниями о своих детях, поведали об их славном боевом пути.

Сотрудники министерства и объединения «Зафар» отметили, что для нас очень ценны как шехиды, так и их жены и дети. Азербайджанский народ всегда с гордостью вспоминает героев, подаривших нам радость победы, а также разделяет горе родителей и семей тех, кто, проявив беспримерный героизм, пожертвовал своей жизнью во имя Отчизны. И мы все будем вечно благодарны тем, кто погиб в боях за Родину, и тем, кто взрастил таких достойных людей.