Haqqin . az не раз подчеркивал, что призывы президента Ильхама Алиева о необходимости увеличения объема кредитования реального сектора не находят должной отдачи в банковской системе страны. С этим мнением соглашался в ходе бесед с журналистами и глава Центробанка Эльман Рустамов. Ясно представляя себе масштабы данной проблемы, главный банкир отмечал трудности, связанные с решением этой проблемы, которая упирается в коммерческие интересы банков. А им сегодня выгоднее выдавать потребительские кредиты, спрос же бизнеса на банковские кредиты невысок из-за их дороговизны.

Да, руководители некоторых коммерческих банков открыто говорят об этом на фоне призывов главы государства. И лишь главный банкир, сохраняя хладнокровие, с категоричностью подчеркивал, что в этом деле надо навести порядок. Но не методами принуждения, конечно, а с помощью новых механизмов, когда кредитование реального сектора было бы одинаково выгодно как банкам, так и бизнесу. Только как вот совместить интересы этих двух важных составляющих экономики страны? И выход, кажется, он нашел. Но обо все по порядку.

Вначале в Центральном банке была проведена встреча с руководителями ряда ведущих банков, в рамках которой была проанализирована динамика роста бизнес-кредитования с начала текущего года. С учетом сложившейся ситуации руководство Центробанка дало коммерческим банкам дополнительные поручения по дальнейшей активизации бизнес-кредитования. Не остались в стороне и вопросы потребительского кредитования. Банкиры подробно обсудили и меры по их оптимизации.

Читатель, наверное, обратил внимание на мягкие фразы – «поручить», «оптимизировать» вместо привычных командирских «указать», «ограничить». В приказном порядке сделать это, конечно, нельзя ни в законодательном порядке, ни с коммерческой точки зрения. Но примут ли эти мягкие ограничения ЦБА банкиры? Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим также, что на этой же встрече были обсуждены вопросы улучшения доступа к финансовым услугам в регионах страны, усиления финансовой инклюзивности регионов и, в целом, реального сектора. Для достижения же этих целей необходимо, прежде всего, сохранить стабильность банковского сектора, в связи с чем банкам было поручено усилить систему внутреннего надзора, а также увеличить потенциал риск-менеджмента.

Но подобные витиеватые фразы общего характера, хорошо знакомые нам с советских времен, сегодня обществом не воспринимаются. Людям нужна конкретика, а ее не видно. Может поэтому на эту информацию в СМИ мало кто обратил внимание. Но первое впечатление оказалось обманчивым, что выяснилось совсем скоро.

Да, вскоре в головном офисе ОАО Kapital Bank состаялась еще одна встреча представителей Центробанка, Ассоциации банков Азербайджана и Министерства труда и социальной защиты населения. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества министерства с банками с целью расширения программы самозанятости. А президент ассоциации Закир Нуриев призвал банки стать активными участниками данного процесса, отметив важное социально-экономическое значение программы самозанятости, реализуемой по инициативе и поручению главы государства. Правда, программа самозанятости, о которой мы не раз подробно рассказывали, только набирает обороты, и сегодня для банков может и не представляет особых финансовых интересов. Но процесс расширяется высокими темпами, и уже в ближайшей перспективе, думается, такое сотрудничество станет весьма даже выгодным и внесет достойный вклад в развитие реального сектора. Причем выгодным станет для обеих сторон.