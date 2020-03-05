Эльман Рустамов трясет банки и… бизнес актуальный комментарий
Haqqin.az не раз подчеркивал, что призывы президента Ильхама Алиева о необходимости увеличения объема кредитования реального сектора не находят должной отдачи в банковской системе страны. С этим мнением соглашался в ходе бесед с журналистами и глава Центробанка Эльман Рустамов. Ясно представляя себе масштабы данной проблемы, главный банкир отмечал трудности, связанные с решением этой проблемы, которая упирается в коммерческие интересы банков. А им сегодня выгоднее выдавать потребительские кредиты, спрос же бизнеса на банковские кредиты невысок из-за их дороговизны.
Да, руководители некоторых коммерческих банков открыто говорят об этом на фоне призывов главы государства. И лишь главный банкир, сохраняя хладнокровие, с категоричностью подчеркивал, что в этом деле надо навести порядок. Но не методами принуждения, конечно, а с помощью новых механизмов, когда кредитование реального сектора было бы одинаково выгодно как банкам, так и бизнесу. Только как вот совместить интересы этих двух важных составляющих экономики страны? И выход, кажется, он нашел. Но обо все по порядку.
Вначале в Центральном банке была проведена встреча с руководителями ряда ведущих банков, в рамках которой была проанализирована динамика роста бизнес-кредитования с начала текущего года. С учетом сложившейся ситуации руководство Центробанка дало коммерческим банкам дополнительные поручения по дальнейшей активизации бизнес-кредитования. Не остались в стороне и вопросы потребительского кредитования. Банкиры подробно обсудили и меры по их оптимизации.
Читатель, наверное, обратил внимание на мягкие фразы – «поручить», «оптимизировать» вместо привычных командирских «указать», «ограничить». В приказном порядке сделать это, конечно, нельзя ни в законодательном порядке, ни с коммерческой точки зрения. Но примут ли эти мягкие ограничения ЦБА банкиры? Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим также, что на этой же встрече были обсуждены вопросы улучшения доступа к финансовым услугам в регионах страны, усиления финансовой инклюзивности регионов и, в целом, реального сектора. Для достижения же этих целей необходимо, прежде всего, сохранить стабильность банковского сектора, в связи с чем банкам было поручено усилить систему внутреннего надзора, а также увеличить потенциал риск-менеджмента.
Но подобные витиеватые фразы общего характера, хорошо знакомые нам с советских времен, сегодня обществом не воспринимаются. Людям нужна конкретика, а ее не видно. Может поэтому на эту информацию в СМИ мало кто обратил внимание. Но первое впечатление оказалось обманчивым, что выяснилось совсем скоро.
Да, вскоре в головном офисе ОАО Kapital Bank состаялась еще одна встреча представителей Центробанка, Ассоциации банков Азербайджана и Министерства труда и социальной защиты населения. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества министерства с банками с целью расширения программы самозанятости. А президент ассоциации Закир Нуриев призвал банки стать активными участниками данного процесса, отметив важное социально-экономическое значение программы самозанятости, реализуемой по инициативе и поручению главы государства. Правда, программа самозанятости, о которой мы не раз подробно рассказывали, только набирает обороты, и сегодня для банков может и не представляет особых финансовых интересов. Но процесс расширяется высокими темпами, и уже в ближайшей перспективе, думается, такое сотрудничество станет весьма даже выгодным и внесет достойный вклад в развитие реального сектора. Причем выгодным станет для обеих сторон.
Но если самозанятость обещает ощутимую выгоду банкам в перспективе и больше все же рассчитана сегодня на развитие реального сектора, то аграрный сектор давно ожидает, чтобы банки обратили на них свой взор. Правда, банки и сегодня не горят желанием кредитовать сельское хозяйство, хотя именно оно больше других сфер экономики нуждается в больших и длинных деньгах. Ну не выгодно банкам связываться с высокими рисками в этой сфере.
И вот Центробанк сообщает, что вместе с Министерством сельского хозяйства создает совместную рабочую группу для изучения механизма финансирования сектора агропромышленного комплекса. Такое решение принято по итогам обсуждений в Центробанке вопросов кредитования сектора АПК. А чтобы представить себе масштабы этих обсуждений, отметим лишь, что в них приняли участие представители Центробанка, Минсельхоза, Агентства аграрного кредитования и развития, Ассоциации банков и Национальной конфедерации предпринимателей.
Да и вопросы обсуждались самые болезненные. Основное внимание на встрече было уделено вопросам доступа фермеров к кредитным ресурсам, включая льготные кредиты, выдачу им беззалоговых кредитов, совершенствование залоговой системы и механизма кредитования в целом. Обсуждались также вопросы создания специализированных кредитных союзов, повышения прозрачности и отчетности в субъектах АПК. И, наконец, участники встречи обменялись мнениями по вопросам возможности создания специального аграрного банка, применения новых инструментов финансирования, в том числе факторинга, расширения возможностей лизинга. По итогам встречи достигнуто соглашение о создании проектной группы при совместном участии ЦБА и Минсельхоза с целью изучения механизма финансирования сельского хозяйства, сельских местностей и фермеров.
А первые реальные шаги в этом направлении, можно уверенно сказать, приведут и к желаемым результатам в сфере самозанятости и аграрном секторе. Сумеет ли главный банкир растрясти и другие сферы реальной экономики, покажет время. Но, думается, реальный сектор и сам, почувствовав возросший интерес к нему со стороны банковской системы, должен устремиться навстречу банкам. А пока Эльман Рустамов закладывает прочный фундамент под реформированную азербайджанскую экономику.