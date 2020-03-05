Сегодня в районе 05:40 во время исполнения служебных обязанностей на пограничном боевом пункте отдельной пограндивизии "Газах" близ села Даш Салахлы Газахского района получил огнестрельное ранение солдат Гараев Элтун Эльман оглу, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогрнаслужбы.

Несмотря на то, что он незамедлительно был эвакуирован в Газахский районный диагностический центр, спасти его жизнь не удалось.

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие должностные лица ГПС находятся на месте происшествия.

В связи с инцидентом пограничными войсками Государственной пограничной службы и Военной прокуратурой проводятся необходимые следственные мероприятия.