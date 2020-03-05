О заболевании и условиях лечения он говорит так: здесь люди очень много в свое время помогали ему, потому он сейчас обязан сделать что-то хорошее окружающим, помогая другим защитить свое здоровье.

Оказывается, он прилетел в Иран вместе с дочерью навестить свою семью. Сам же он много лет работает в Эстонии, имея свой бизнес.

Эстонскому изданию postimees удалось взять интервью у иранца, первого заразившегося, на условиях анонимности и по электронной почте.

Как мы сообщали, гражданин Ирана, заразившийся коронавирусом и находящийся в лечебном учреждении в Эстонии, летел из Стамбула в Ригу, откуда на автобусе отправился в Таллинн. Теперь известно, что от него коронавирус «поймал» по дороге в Риге и гражданин Германии. Только что информагентства сообщили о третьем заболевшем эстонце.

Человек, названный Бахадуром, считает, что оптимизм, положительный настрой и вера в лучшее помогут победить вирус не только ему, но и многим другим.

Бахадур очень критично говорит о поведении властей Ирана в ситуации с коронавирусом. Когда он был в Иране, они сообщили, что в стране нет коронавируса. Таким образом, дали понять миллионам людей, что не имеет смысла носить маску на лице, позволяя таким образом вирусу распространяться в городах, в массовых скоплениях людей.

Он считает, что власти Исламской Республики лгали по политически причинам.

Бахадур рассказал, что когда он ехал в автобусе из Риги в Таллинн, он в интернете увидел видео, на котором замминистра здравоохранения Ирана кашляет на пресс-конференции, и испугался.

Первые подтверждения вируса поступили из города Кум, который далеко от родного города Бахадура, тем не менее он решил улететь в Стамбул, подальше от вируса.

В отличие от Ирана, по приезду в Турции всех путешественников тщательно осмотрели. Он остался в Стамбуле, и внимательно следил за тем, что происходит вокруг коронавируса в Иране.

В день вылета Бахадур от своей семьи узнал, что в его городе заразились уже 3 человека, и подумал, что ему может грозить то же самое. Мысль эта не оставляла его до момента, пока у него не начался сухой кашель.

После трех дней в Стамбуле, он вылетел в Ригу, и далее отправился в Таллинн. Иранец всю дорогу мучался мыслью о заражении, ощущая симптомы.

На автовокзале в Таллинне он решил не брать такси, не ехать общественным транспортом, а благоразумно, после консультации по телефону семейных врачей, вызвал скорую помощь. Бахадур был сразу же изолирован, но в первые дни сильно кашлял, а после получения прописанных лекарственных препаратов почувствовал себя лучше.

Возвращаясь к поведению правительства Ирана, он говорит, что оно скрывало правду о коронавирусе в стране, чтобы 11 февраля люди вышли на празднование годовщины республики, а 21-го могли пойти на выборы и поддержать правительство. Он указывает на меркантильность властей.

В противоположность Ирану в Эстонии, продолжает Бахадур, ситуация совершенно другая. Здесь люди образованные, сфера здравоохранения работает четко: и медики, и политики честно делятся оперативной информацией в условиях распространения вируса в мире. Они, по словам Бахадура, готовы делать все, чтобы люди были здоровы.

Это все, что нужно для решения любой проблемы, считает иранский гражданин, эстонский бизнесмен.