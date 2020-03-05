В Швеции поймали россиян, которые пытались убить чеченского блогера

В Швеции задержаны двое подозреваемых в покушении на блогера Тумсо Абдурахманова, проживающего в Европе и известного критикой в адрес властей Чечни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора города Евле Терезу Стенссон.

Отмечается, что 1 марта полиция заключила под стражу 29-летнего мужчину, и 6 марта была задержана 30-летняя женщина. Оба подозреваемых являются гражданами России.

О нападении на Абдурахманова стало известно вечером 26 февраля. Сообщалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает блогер. Он попытался убить спящего блогера молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы. Кроме того, с пострадавшим связывались «власти Евросоюза и предупреждали об угрозе жизни после убийства Имрана Алиева».