Лукашенко о решении нефтяного вопроса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика получила уже «немало» предложений о поставках и переработке в стране нефти. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработки в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер сказал об этом на переговорах с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым. На встрече президент затронул поставки в страну углеводородного сырья, в том числе нефти.