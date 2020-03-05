Азербайджан выделил Ирану 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

В целях борьбы с инфекцией коронавируса (COVID-19) правительством Азербайджанской Республики было принято решение о предоставлении финансовой помощи Исламской Республике Иран на гуманитарных основах в размере 5 миллионов долларов США. Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Кабинетом министров принято решение о выделении этих средств из резервного фонда, предусмотренного госбюджетом на 2020 год.

Между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран существуют дружеские и добрососедские отношения. С целью предотвращения распространения вируса COVID-19 тесно сотрудничают соответствующие министерства и государственные учреждения двух стран.

Азербайджан поддерживает усилия международного сообщества в рамках борьбы с вирусом COVID-19, продолжает плодотворное сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения.

В Иране зарегистрировано 4 747 носителей коронавируса. Число погибших от вируса достигло 124 человек.