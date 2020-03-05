Напомним, что убийство Этимада Исмайлова произошло в сентябре 2018 года в Стамбуле. Бывший полковник полиции Гезал Дамиров дважды выстрелил в Этимада Исмаилова. Прокурор потребовал для основного организатора и исполнителя убийства Гезала Дамирова пожизненного заключения.

В суде по тяжким преступлениям Стамбула прошли очередные судебные слушания по делу об убийстве сына экс-генпрокурора Ильяса Исмайлова, бизнесмена Этимада Исмайлова.

По информации турецких СМИ, на очередных слушаниях Гезал Дамиров снова заявил, что не планировал заранее убийство Этимада Исмайлова. На суде присутствовали Ильяс Исмайлова и водитель Гезала Дамирова Барыш Аслан.

В качестве свидетеля на суде была допрошена Карина Сулейманова, которая работала в офисе Этимада Исмайлова. По ее словам, в день убийства она завершила работу и собиралась уехать домой, как вдруг услышала выстрелы.

Карина Сулейманова добавила, что Гезала Дамирова и Этимада Исмайлова объединяли деловые отношения, и она раньше не была свидетелем споров между ними.

В свою очередь, Гезал Дамиров отметил, что приехал в офис Этимада Исмайлова не для того, чтобы убить его.

«Я работал в полиции. Возглавлял специальное управление в органах внутренних дел. Если бы я хотел его убить, то убил бы в другом месте и руками других людей. Я не хотел его убивать», - сказал Гезал Дамиров.