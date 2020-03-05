Пожизненное заключение для убийцы сына экс-генпрокурора Ильяса Исмайлова потребовал прокурор

Отдел информации

В суде по тяжким преступлениям Стамбула прошли очередные судебные слушания по делу об убийстве сына экс-генпрокурора Ильяса Исмайлова, бизнесмена Этимада Исмайлова.

Напомним, что убийство Этимада Исмайлова произошло в сентябре 2018 года в Стамбуле. Бывший полковник полиции Гезал Дамиров дважды выстрелил в Этимада Исмаилова. Прокурор потребовал для основного организатора и исполнителя убийства Гезала Дамирова пожизненного заключения.

Гезал Дамиров

По информации турецких СМИ, на очередных слушаниях Гезал Дамиров  снова заявил, что не планировал заранее убийство Этимада Исмайлова. На суде присутствовали Ильяс Исмайлова и водитель Гезала Дамирова Барыш Аслан.

В качестве свидетеля на суде была допрошена Карина Сулейманова, которая работала  в офисе Этимада Исмайлова. По ее словам, в день убийства она завершила работу и собиралась уехать домой, как вдруг услышала выстрелы.

Карина Сулейманова добавила, что Гезала Дамирова и Этимада Исмайлова объединяли деловые отношения, и она раньше не была свидетелем споров между ними.

В свою очередь, Гезал Дамиров отметил, что приехал в офис Этимада Исмайлова не для того, чтобы убить его.

«Я работал в полиции. Возглавлял специальное управление в органах внутренних дел. Если бы я хотел его убить, то убил бы в другом месте и руками других людей. Я не хотел его убивать», - сказал Гезал Дамиров.

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