В Баку мужчина вместе с братом убил жену

В каменном карьере в поселке Шувелан Хазарского района Баку было найдено тело жительницы поселка Мухаммедли Зарнишан Гаджиевой, а на территории поселка Маштага Сабунчинского района Баку– тело Натика Талыбова.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, сотрудники полиции и прокуратуры немедленно провели необходимые мероприятия.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что убийство было совершено на почве конфликта между мужем З.Гаджиевой А.Гаджиевым и его братом С.Гаджиевым.

С.Гаджиев был задержан сотрудниками полиции и передан следствию. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для поимки второго фигуранта дела.