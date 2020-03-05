Коронавирус может стоит миру 2,7 триллиона долларов

Мировая экономика может потерять до $2,7 трлн из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом предупреждают эксперты Bloomberg.

Экономисты описали четыре сценария развития ситуации. Первый предполагает, что Китай возьмет под контроль вспышку инфекции и оправится от его последствий во втором квартале — в этом случае влияние на мировую экономику будет сдержанным.

Второй сценарий подразумевает, что Китай не справится с коронавирусом быстро. Кроме того, вспышки инфекции, которые также произошли в Южной Корее, Италии, Японии, Франции и Германии, нанесут экономический ущерб этим странам — в результате рост мировой экономики замедлится до 2,3% в 2020 году по сравнению с прогнозируемыми 3,1%.

Согласно еще одному сценарию, вспышка инфекции может случиться также в США, Индии, Великобритании, Канаде и Бразилии. В итоге рост всех крупнейших мировых экономик замедлится, рост глобальной экономики к 2020 году упадет до 1,2%, Еврозону и Японию поразит рецессия, а рост американской экономики снизится до 0,5%.