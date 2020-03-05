Погибшего пограничника похоронят в Барде

Солдат Государственной пограничной службы Азербайджана Гараев Эльтун Эльман оглу, погибший от огнестрельного ранения на пограничном боевом пункте отдельной пограндивизии "Газах" близ села Даш Салахлы Газахского района, будет похоронен сегодня на Аллее шехидов в Бардинском районе. Об этом Report сообщил замглавы ИВ Бардинского района Ильхам Мамедов.

Идет подготовка к церемонии похорон, отметил он.

Э.Гараев родился 14 марта 2001 года в бардинском селе Газгурдалы. В апреле 2019 года он был призван на действительную военную службу .