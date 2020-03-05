Джейхун Наджафов, собкор 15:13

Европа ведет двойную игру на мировом газовом рынке - с одной стороны, создает видимость, что закупает газа всё больше и больше, а с другой - активно наращивает производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Учитывая все это, в беседе с haqqin.az европейские эксперты рекомендовали Азербайджану не возлагать особых надежд на экспорт своего газа на европейский рынок и последовательно развивать альтернативную энергетику. При этом координатор исследований CEE Bankwatch Network Пиппа Галлоп высокого оценила предпринятые страной шаги по развитию сферы ВИЭ, в частности, недавние соглашения с зарубежными инвесторами по строительству мощной ветро- и солнечной электростанций.

Напомним, что президент Ильхам Алиев поставил перед правительством стратегическую цель довести к 2030 году долю электроэнергии из возобновляемых источников, включая гидроэлектростанции, с нынешних 17% до 30% от всей произведенной в стране. «Азербайджану и другим странам, которые начали процесс развития этой сферы, в первую очередь, следует вкладывать инвестиции в энергоэффективность. По опыту западных Балкан могу сказать, что правительства больше ориентированы на крупные проекты, тогда как энергоэффективность требует небольших вложений. И нередко политики и экономисты об этой важной сфере забывают», - указывает специалист. Галлоп обратила внимание на то, что Азербайджан развивает альтернативную энергетику в период, когда соответствующие технологии достаточно подешевели. Лет 10-15 назад Германия и Испания вкладывали очень большие инвестиции в ветро- и солнечную энергетику, и благодаря этим вложениям сегодня для стран на Балканах и Южном Кавказе их создание обходится гораздо менее затратно. Наработанный опыт свидетельствует, что наряду со строительством крупных ветро- и солнечных электростанций, которые вырабатывают большие объемы электричества, важно устанавливать солнечные панели на крышах обычных домов. Это эффективно, потому что, с одной стороны, чем ближе точка выработки электроэнергии к потребителям, тем меньше потери энергии, а с другой - это демонстрирует населению актуальность сферы возобновляемой энергии. Что касается экономических преимуществ, то после первоначальных инвестиций на монтаж объекта операционные расходы практически отсутствуют. И эти установки независимы от колебаний мировых цен на энергоносители - они стабильно обеспечивают страну энергией, утверждает Галлоп. В то же время, как отмечает координатор программ по энергетике Bankwatch Иоана Чиута, использование собственных ресурсов ископаемых энергоносителей не гарантирует эффективность и безоблачное существование экономики. К примеру, Польша добывает и использует в электростанциях уголь, но выработка такого источника требует высоких расходов и решения острых социальных и экологических проблем в сфере добычи угля. То же можно сказать и о других добываемых энергоносителях.

«В Польше часто происходили конфликты между властями и недовольными нестабильностью доходов, условиями труда рабочими, - говорит И. Чиута. – Но потом власти пошли по пути развития ВИЭ, и большинство проблем были устранены. Закрытие шахт привело к тому, что шахтеры стали осваивать специальности в сфере ВИЭ. Сейчас многие из них устанавливают ветряные генераторы, строят солнечные электростанции. Конфликт еще с советских времен между властью и шахтерами коренным образом разрешился. Вместе с тем расходы на добычу традиционных энергоносителей гораздо выше, чем разовая установка ветро- и солнечных электростанций, эксплуатация которых почти не требует затрат. С уверенностью могу сказать, что энергетическая отрасль откажется от газа раньше, чем это сделают транспортная и промышленная сферы Европы». Эксперт подчеркивает, что в Евросоюзе постоянно растет доля возобновляемой энергии в объеме всей произведенной. Стремительно развиваются технологии накопления энергии. Электричество от ветра и солнца уже успешно конкурирует с традиционными энергоносителям по себестоимости. «Если учесть, что эта новая энергетика с почти нулевыми предельными затратами, то прогресс в технологии мощных аккумуляторов уже неизбежно ведет к победе ВИЭ. Практически потеряла всякий смысл добыча угля. А в Италии под натиском несоизмеримо дешевой электроэнергии из возобновляемых источников стали нерентабельными некоторые газовые электростанции, которые попросту закрылись», - отметила Чиута. Как утверждает эксперт, в экономическом сценарии ЕС на 2050 год запланировано планомерное и стабильное повышение доли ВИЭ, тогда как планы по потреблению газа достаточно скромные. Если принять во внимание, что перспективы по ВИЭ и газу составлены без учета повышения энергоэффективности, то при параллельном повышении производства энергии из возобновляемых источников и увеличении энергоэффективности потребность в газе может отпасть уже в ближайшие годы.