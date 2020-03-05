США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке

Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает «Голос Америки».

В ведомстве заявили, что отслеживают «растущие связи» Кадырова с ОАЭ и другими ближневосточными государствами и продолжат сбор данных о характере предпринимательской деятельности политика и его окружения за пределами России.

Внимание американского внешнеполитического ведомства на активности Кадырова на Ближнем Востоке обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон.