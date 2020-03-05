Сафар Мехтиев рассказал о роли женщин в таможенной системе фото
В Государственном таможенном комитете состоялось мероприятие, посвященное Международному женскому дню-8 марта. Поздравивший женщин-таможенников председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев отметил, что в Азербайджане всегда было особое отношение к женщинам.
Глава Госкомитета отметил, что азербайджанская женщина играет особую роль в формировании общества на идеях любви к родине и народу, а также в сохранении и передаче последующим поколениям национальных традиций.
Сафар Мехтиев подчеркнул, что благодаря вниманию и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева женщины выдвигались на ведущие роли в различных сферах общества и были предприняты важные шаги по выявлению их личных качеств. В то же время, благодаря внимаю, уделяемому президентом Ильхамом Алиевым в этой сфере, в обществе стремительно повышается роль азербайджанской женщины.
По его словам, создана прочная основа для того, чтобы в азербайджанском государстве выделялось большое место для деятельности женщин, сохранения гендерного равенства и в то же время появления женщин-лидеров во всех сферах общества.
Сегодня азербайджанская женщина выступает как ведущая сила общества, и деятельность первого вице-президента Мехрибан Алиевой доказывает всему миру, что азербайджанская женщина в то же время активный общественный деятель.
Сафар Мехтиев также заявил, что одной из основных целей реформ в таможенной системе является обеспечение гендерного равенства и для этих целей впервые в истории азербайджанской таможни два экзамена по приему на службу были проведены только с участием кандидатов-женщин.
Отметив, что служащие в таможенной системе женщины демонстрируют эффективную деятельность во всех сферах таможенного дела, Сафар Мехтиев пожелал им успехов.
Выступившие от имени женщин-таможенников Егяна Гезалова, Гюнай Мамедова и Айтен Пиралиева рассказали об успешной политике, проводимой в Азербайджане и о роли женщин в таможенной системе. Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанные внимание и заботу.
В конце мероприятия женщинам-таможенникам были преподнесены цветы и подарки.