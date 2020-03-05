Зеленский: Бесконечно ждать приглашения в ЕС украинцы не смогут

Украинцы не смогут бесконечно ждать приглашения к более тесной интеграции с Евросоюзом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Он подчеркнул, что нужно «дать людям уверенность в том, что ЕС ждет Украину». «Люди на самом деле не верят словам. Вернее так, они верят словам лишь какое-то время. Затем им нужны действия», — добавил Зеленский.

Он также сравнил ситуацию с вечеринкой, когда группа людей за столом мило проводит вечер. «А в этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щелку: „Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз“. И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что за 20 лет избиратели потеряют надежду стать частью ЕС.