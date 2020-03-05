Коронавирус добрался до Мальты

В Республике Мальта подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Мalta Тoday со ссылкой на министра здравоохранения страны Криса Ферне.

Отмечается, что заболела 12-летняя девочка, которая 3 марта вернулась из Италии.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Затем вирус начал стремительно распространяться за пределы КНР. По последним данным, всего в мире заражены вирусом более 102 тыс. человек, умерли почти 3500. Больше всего жертв и заразившихся в Китае, на втором месте по числу умерших — Италия, затем Иран. В России жертв, по официальным данным, нет, а число инфицированных — 10 человек.