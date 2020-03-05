В Азербайджане школы и институты приостановили до 27 марта

На территории Азербайджана продолжаются безотлагательные мероприятия с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса СOVİD - 19.

Как сообщили haqqin.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, с целью пресечения случаев инфицирования и продолжения медико-профилактических, дезинфекционных и других превентивных мер, во всех учебных заведениях страны с 10 по 20 марта (первый день учебы назначен на 27 марта) 2020 года приостанавливается учебно-воспитательный процесс и все связанные с ним мероприятия.

Напомним, что ранее учебный процесс был приостановлен с 3 по 10 марта.