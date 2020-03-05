Деятельность Администрации президента Грузии временно ограничена с 7 по 16 марта в целях предотвращения распространения коронавируса. Как сообщают грузинские СМИ, информацию об этом распространила администрация.

В названный период во дворце Орбелиани не будут проводиться официальные мероприятия, применят ограничение на прием граждан.

Граждане для обращения в Администрацию президента по различным вопросам могут воспользоваться "горячей линей" или электронной почтой.

Несмотря на ограничения, администрация продолжит работу в обычном режиме.

До сих пор в соседней стране было подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом.