Арестованным в Саудовской Аравии принцам грозит смертная казнь

Младший брат короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и два племянника монарха арестованы в Эр-Рияде по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС.

Принцам Ахмеду бен Абдель Азизу, Мухаммеду бен Наифу и его брату Наввафу бен Наифу, согласно законам королевства, грозит смертная казнь или, в лучшем случае, пожизненное заключение.

По информации ливанских СМИ, все трое были задержаны службой охраны королевского двора, в их домах проведены тщательные обыски. Место заключения брата короля принца Ахмеда и двух племянников - принцев Мухаммеда и Наввафа - остается неизвестным.

Как утверждают ливанские СМИ, младший брат короля считался последней надеждой для тех членов королевской семьи, которые настроены оппозиционно по отношению к реформам наследного принца Мухаммеда бен Салмана и критиковали его за слабую реакцию в ответ на выдвинутую Вашингтоном "сделку века" - ближневосточный план урегулирования, ущемляющий права палестинцев.

СМИ подчеркивают, что принц Ахмед бен Абдель Азиз находился в добровольной ссылке в Великобритании и не представлял угрозы. Однако, по их сведениям, кронпринц настоял на его возвращении на родину и обратился к США за содействием. Так, принц Ахмед вернулся из Лондона несколько месяцев назад, получив гарантии от ЦРУ.