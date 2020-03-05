Три азербайджанских гимнаста в финалах AGF Junior Trophy

В Баку на Национальной гимнастической арене проходит 1-й международный турнир AGF Junior Trophy.

Сегодня проходят предварительные соревнования. В вольных упражнениях Анар Гасанов и Мансум Сафаров вышли в финал, заняв в квалификации соответственно 4-е и 6-е места.

Сафаров пробился в финал и на кольцах, заняв 8-е место в квалификации. 8-ю позицию занял также Расул Ахмедзаде, пробившийся в финал в упражнении на коне.

Сегодня также пройдут квалификационные соревнования в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине.