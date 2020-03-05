Сегодня в Национальном онкологическом центре Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики проведена обширная профилактическая дезинфекция.

Основной целью комплексной дезинфекции является расширение профилактических мер против коронавируса, обнаруженный почти в 100 странах мира, и устранение рисков заражения этой пандемией.

С помощью специализированных медицинских бригад были продезинфицированы все медицинские и сервисные структуры, лечебно-диагностические подразделения, кабинеты, помещения для скопления пациентов, склады, вспомогательные здания и помещения, а также внутренние дорожные инфраструктуры.