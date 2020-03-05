Импортируемые в Азербайджан медицинские маски освобождены от пошлины

Кабинет министров Азербайджана внес разъяснение в решение №84 "О внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, в ставки импортных таможенных пошлин и в ставки экспортных таможенных пошлин". Об этом сообщили в Кабмине.

В рамках мер по предотвращению распространения в стране коронавируса одним из важных вопросов является снабжение населения и медицинских учреждений необходимыми медицинскими принадлежностями по доступной цене и укрепление запасов по ряду медицинских средств.

В связи с этим импортируемые в Азербайджан бахилы, стерильные и нестерильные перчатки, медицинские маски (для хирургических операций и медицинских процедур) и респираторы освобождаются от таможенной пошлины до 1 июня текущего года.