У лидера правящей партии Италии подтвердился коронавирус

Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заявил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Врачи сказали мне, что я сдал положительный тест на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", - написал Дзингаретти в своём аккаунте в соцсети Facebook.

По его словам, он продолжит работу из дома.

Дзингаретти также является президентом столичной области Лацио.

Ранее случаи заражения коронавирусом выявлялись среди представителей властных структур северной области Ломбардия. Так, заболевание подтвердилось у асессора по вопросам экономического развития Ломбардии и у префектов Бергамо и Брешии.