Иран обвинил Трампа в ужесточении санкций
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter обвинил президента США Дональда Трампа в намеренном ужесточении санкций против Тегерана на фоне коронавируса.
«Трамп злонамеренно ужесточает незаконные санкции США, чтобы истощить ресурсы Ирана, необходимые в борьбе с коронавирусом», — написал Зариф.
Политик добавил, что на смену американскому экономическому терроризму приходит медицинский терроризм.
В Иране заразились коронавирусом 5823 человека. Зарегистрированы 145 летальных случаев.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.