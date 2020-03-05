Ильгар Гусейнов 19:33

В скором времени будет запущено долгожданное железнодорожное сообщение между Баку и Анкарой. Впервые в истории из столицы Азербайджана в столицу братской Турции отправятся скоростные пассажирские поезда. Известный азербайджанский блогер Ханлар Мамедов на прошлой неделе побывал с экскурсией на поезде, который в скором времени отправится в путь. Впечатлениями о своей экскурсии Ханлар Мамедов поделился на своем канале в видеохостинге Youtube.

Как сообщал ранее haqqin.az, для организации скоростных и комфортабельных пассажироперевозок по БТК еще несколько лет назад ЗАО «Азербайджанские железные дороги» заказали у известной в Европе швейцарской компании Stadler Rail Group два состава - 20 пассажирских вагонов. Заказ осуществлялся конкретно под требования АЖД. Так, каждый из поездов состоит из девяти пассажирских вагонов и одного вагона-ресторана. Вагоны произведены в четырех категориях – 1 класс «Люкс», 1 класс «Комфорт+», 1 класс «Комфорт», 2 класс (с дополнительными местами для пассажиров с ограниченными возможностями), 2 класс (с четырехместными купе) и вагон-ресторан. Вагоны 1 класса «Люкс» и 1 класса «Комфорт+» оснащены душевой кабиной. Во всех вагонах установлены системы кондиционирования, телевизоры, в них также высококачественная отделка интерьера. В зависимости от категории вагоны рассчитаны соответственно на 16, 18, 20 и 32 человека. В целом же поезд рассчитан на 257 пассажиров. Первый азербайджанский скоростной поезд дальнего следования отличается особым комфортом, соответствующим всем европейским стандартам. О всех нюансах вагонов нового поезда подробно рассказывает в своем блоге Ханлар Мамедов. Одной из особенностей новых поездов является то, что тележки новых поездов оснащены раздвижными колесами, которые обеспечивают плавный переход с одной колеи на другую. Для следования поездов по БТК из Азербайджана в Турцию в погранично-пропускном пункте Грузия – Турция - Грузия сооружено специальное устройство, предусматривающее автоматический переход с колеи 1520 мм на 1435 мм и обратно. Таким образом, благодаря БТК Азербайджан получил прямой и быстрый путь в Европу. Добравшись прямым рейсом из Баку в Анкару, пассажир в дальнейшем может дальше отправиться в Европу.