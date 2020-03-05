Ильгар Гусейнов 21:27

Власти Азербайджана продолжают предпринимать решительные меры по борьбе с распространением короновируса, который уже несколько месяцев захватил информационную повестку во всем мире. Добрая половина новостей всех ведущих информационных агентств посвящена новому вирусу, который каждый день проникает в новые страны, заражает тысячи людей и сеет панику среди миллионов. И хотя все ведущие вирусологи мира призывают людей не бояться нового вируса, сравнивая его с другими более смертельными штаммами гриппа, вместе с тем и они вынуждены признать, что ни одна страна мира не оказалась готова к этой эпидемии.

С появлением первой угрозы распространения коронавируса в Азербайджане власти страны стали предпринимать беспрецедентные меры предосторожности. Была закрыта граница с Ираном, который за считанные недели превратился в один из главных очагов эпидемии. В настоящее время в Азербайджане официально зарегистрированы 9 больных короновирусом и все они прибыли из Ирана. С целью предотвратить распространение впервые за современную историю страны были отменены занятия во всех учебных заведениях. Закрыты кинотеатры и концертные залы, чиновники призывают граждан серьезнее относиться к мерам предосторожности и избегать мест массового скопления людей. Всеми своими действиями власти дают понять, что хотя и не стоит поддаваться панике, но ситуация, мягко говоря, экстраординарная. В этой связи не может не удивить и пугать беспечность большинства граждан, которые не воспринимают всерьез реальную угрозу их здоровью и здоровью их близких. Накануне Оперативный штаб по коронавирусу при Кабмине выступил со специальным заявлением, где пригрозил ответственностью людям, которые умышленно отказываются от карантина и даже оказывают сопротивление врачам. Зарегистрированы случаи нападения на врачей скорой помощи, а госпитализацию больных с подозрением на коронавирус приходится проводить в сопровождении полиции.

Несмотря на все усилия властей страны минимизировать риск распространения коронавируса, он все еще довольно высок. Да, закрыты школы и университеты, отменены концертные программы. Но залы бакинских кинотеатров и рестораны в центре города переполнены людьми. Помимо всего этого, одними из самых распространенных мест массового скопления людей в Азербайджане всегда были поминки и свадьбы. Отменить поминки в стране невозможно и к этому вопросу нужно отнестись с пониманием. Люди идут прощаться со своими близкими, и похороны не отменишь. Нужно с уважением относиться к их трауру. В случае со свадьбами ситуация совершенно иная. В Баку ежедневно проходят сотни свадеб, на которые собираются десятки тысяч людей. О том, какой риск распространения опасного вируса среди такого количества скученно сидящих в ресторане людей, объяснять не стоит. И на фоне ограничительных мер со стороны властей в школах, вузах и театрах, многочисленные «шадлыг эви» превращаются в очень опасные места. Достаточно, чтобы в ресторане находился всего один человек, зараженный коронавирусом, чтобы пришлось всех участников свадьбы увести на карантин. Несколько дней назад в одном израильском городе пришлось закрывать на карантин более тысячи посетителей футбольного матча, только из-за того, что на стадионе находился один болельщик, зараженный коронавирусом.