Экологи в Германии выступили против «Северного потока-2»

Общество защиты окружающей среды в Германии потребовало прекратить строительство «Северного потока-2». По мнению экологов, необходимо провести повторную проверку безопасности проекта.

Как сообщает WirtschaftsWoche, организация обратится в отделение горной инспекции с просьбой проверить разрешение на строительство газопровода. Глава общества пояснил, что нужно выяснить, как природный газ влияет на климат и в каких условиях добывается в России.

Между тем компания-оператор Nord Stream 2 AG напомнила, что разрешение на строительство выдали пять стран, и отметила, что проект не нарушает экологические нормы.