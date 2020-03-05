ВОЗ объяснила, как отличить грипп от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала различия между симптомами коронавируса и гриппа. Как сообщает ТАСС, в ВОЗ отметили, что заболевания отличаются скоростью распространения. У гриппа инкубационный период в среднем длится три дня, а у нового коронавируса — пять-шесть дней.

При этом больной гриппом может заразить больше людей, чем больной коронавирусом.

Кроме того, врачи выяснили, что дети чаще взрослых болеют гриппом, но реже — коронавирусом.

Также установлено, что в 15% случаев заражения коронавирусом болезнь протекает тяжело, смертность составляет 3-4%. В случае с гриппом эти показатели ниже.

Ранее исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выразил надежду, что коронавирус исчезнет летом, но призвал не рассчитывать на это. Он уверен, что вирус не пройдет так просто, как грипп.