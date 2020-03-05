Коронавирус добрался до Парагвая

В Парагвае первый человек заразился коронавирусом, написал министр здравоохранения республики Хулио Массолени в Twitter.

«Я сообщаю, что сегодня после полудня центральная лаборатория подтвердила первый случай COVID-19 в Парагвае», — говорится в сообщении.

Министр призвал граждан сохранять спокойствие и пообещал, что в ближайшее время власти проведут пресс-конференцию, где расскажут подробности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.