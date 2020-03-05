Британка обезглавила пожилую мать и вырезала ее мозг

В Великобритании начался суд над 36-летней уроженкой города Ашингтон Одессой Кэри (Odessa Carey), которая, как предполагается, убила и обезглавила 73-летнюю мать, вырезав ее мозг. Процесс освещает издание Evening Chronicle.

Убийство произошло в апреле 2019 года. Обезглавленное тело пенсионерки со вспоротым животом обнаружили у нее дома на кровати. В ванной полиция нашла пластиковый контейнер с мозгом убитой.

Криминалисты установили, что пожилая женщина скончалась от тупых ударов молотком по голове, которые вызвали переломы черепа и повредили мозг. Переломы пальцев говорят о том, что жертва пыталась защищаться.